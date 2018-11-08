國際財經

美國中期選舉未出現爆冷情況，掃除不明朗因素，市場繼而將焦點轉向聯儲局議息結果及會後聲明措詞，期望從中窺探當局的利率政策走向，同時觀望石油出口國組織將於本周開會討論油市情況，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7147點，升30點或0.43%；德國DAX指數報11623點，升44點或0.38%；法國CAC 40指數報5154點，升16點或0.32%；意大利富時MIB指數報19555點，升14點或0.08%。

道指期貨暫報26187點，升5點。

美國國會中期選舉結果揭盅，民主黨收復失落8年的眾議院控制權，共和黨則鞏固參議院控制權，總統特朗普表明願意與民主黨合作。分析預料，選舉結果對美國經濟即時影響不大，因民主黨雖可望約束特朗普的一些瘋狂行徑，但該黨無法贏得參議院控制權，不能撤銷減稅及放寬金融監管的措施，因此難以推出嚇怕市場的政策，且共和及民主兩黨均支持改善基建，預計國會續增加財政開支，推動基建，能源、原料和工業股可望受惠，故大市短期形勢偏向樂觀。

另外，美國聯儲局將於本港時間周四凌晨結束為期兩日的貨幣政策會議，預計聯儲局在這次會議上不會改變利率，但會為投資者提供關於加息進程，以及國際貿易衝突對國內經濟影響的最新見解。

企業財報方面，法國興業銀行(Societe Generale)第三季盈利12.34億歐羅，按年上升32.4%，高於預期的9.63億元歐羅。

油組據報明年恢復減產，抵消美國原油庫存連增7周的消息，油價回穩。紐約原油期貨在連續第8天下滑後，現時每桶升0.38美元或0.62%，報62.05美元；倫敦布蘭特期油報72.45美元，升0.38美元或0.53%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預料減少1000人至21.3萬人。