國際財經

美國中期選舉後，美元滙價偏軟。ICE美滙指數尾段跌0.6%至95.727，是兩周半低位。

投資者仍在消化選舉結果，但是初步相信民主黨一如預期地控制美國眾議院，華府與眾議院爭拗或升溫，特朗普的減稅與增加開支提議可能不獲通過，令到美滙與美債俱承受壓力。

聯儲局將於周四公布議息結果。分析員雖然預期聯儲局加息步伐不變，但一旦由於府院爭拗而導致通脹紓緩，對加息決策也有所影響。

歐羅上升至1.1494美元，前一天為1.1427。英鎊升至1.3168美元，前一天為1.3099。