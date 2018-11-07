國際財經

美國中期選舉塵埃落定，結果符合市場預期，總統特朗普稱願與民主黨展開合作，利好美股市場投資氣氛。投資者轉而關注緊接的聯儲局議息，美股周三延續升勢，道指在科技和藥股帶領下，升勢持續擴大，下午中段一度飆超過480點，突破26100點水平；亞馬遜股價抽高逾6%，推動納指大漲逾2.3%。

截至本港時間凌晨約3時39分，道指報26111點，升476點或1.86%，稍早時一度急升482點，高位觸及26117點；標普500指數暫報2807點，升51點或1.88%；納指報7546點，升170點或2.32%，盤中曾上揚2.33%，至7547點。

民主黨重奪眾議院控制權，共和黨則更穩固地保住參議院。分析認為，選舉結果對藥股有利，因為兩黨對藥價有共識。藥股輝瑞股價暫漲3.5%，默克都升2.4%。醫健保險股UnitedHealth更飆4.2%，暫時為表現最強的道指成份股。

科技股續反彈，亞馬遜抽高6.1%，Netflix都上揚4.8%，微軟亦升4.0%，蘋果攀高2.0%。

美國中期選舉完畢，根據初步點票結果，民主黨於眾議院奪得過半數議席，共和黨則保持參議院的控制權。有分析認為，美國總統特朗普未來兩年施政將受到掣肘；其中，他強力推動的中產階級減稅，以及防堵非法移民的邊界圍牆，都可能在眾議院遭遇民主黨的強力阻攔。

London Capital Group研究部主管曾表示，若民主黨成功奪回眾議院，將不利白宮繼續推動財政刺激，短期內導致美元及股市受壓。

ICE美滙指數暫回落0.26%，報96.02。紐約期油收報每桶61.61美元，回吐0.96%。美國債市回升，10年期國庫券孳息回落1.2個基點，報3.203厘。聯儲局將展開一連兩日的議息會議，市場人士預料，今次不會加息，但觀望議息聲明措詞，以推測聯儲局下一步的行動。

泛歐股指Stoxx 600扭轉上日弱勢，收市攀升1.06%。