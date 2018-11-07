國際財經

美國中期選舉塵埃落定，市場轉而關注緊接的聯儲局議息，美股周三延續升勢，道指在科技和藥股帶領下，上午一度飆300點，納指漲2%。

截至本港時間凌晨約零時26分，道指報25886點，升251點或0.98%，稍早時一度急升300點，高位觸及25934點；標普500指數暫報2788點，升33點或1.22%；納指報7509點，升133點或1.81%，盤中曾上揚2%，至7521點。

民主黨重奪眾議院控制權，共和黨則更穩固地保住參議院。分析認為，選舉結果對藥股有利，因為兩黨對藥價有共識。藥股輝瑞股價暫漲2.3%，默克都升1.7%。醫健保險股UnitedHealth更飆4.4%，暫時為表現最強的道指成份股。

科技股續反彈，亞馬遜與Netflix暫都上揚超過4%，微軟升逾3%，蘋果都攀高1.3%。

美國中期選舉完畢，根據初步點票結果，民主黨於眾議院奪得過半數議席，共和黨則保持參議院的控制權。有分析認為，美國總統特朗普未來兩年施政將受到掣肘；其中，他強力推動的中產階級減稅，以及防堵非法移民的邊界圍牆，都可能在眾議院遭遇民主黨的強力阻攔。

London Capital Group研究部主管曾表示，若民主黨成功奪回眾議院，將不利白宮繼續推動財政刺激，短期內導致美元及股市受壓。

ICE美滙指數暫回落0.38%，報95.9。紐約期油報每桶61.57美元，回吐1.0%。美國債市回升，10年期國庫券孳息回落2.68個基點，報3.188厘。

聯儲局將展開一連兩日的議息會議，市場人士預料，今次不會加息，但觀望議息聲明措詞，以推測聯儲局下一步的行動。