國際財經

上周初段倫敦金一度連跌三日，上周三(10月31日)曾最低跌至3周低位1214.4美元，但美滙指數同日創下16個月新高97.18後出現獲利回吐，翌日從97附近水平大跌逾0.8%，帶動金價急升逾20美元至1237.2美元。

只可惜金價升勢無以為繼，由於金價在1238-1242美元區域阻力仍然強勁，加上上周五(11月2日)公布的美國10月非農就業新增職位錄得25萬個，遠超預期20萬個，10月平均時薪亦錄得9年半來最大的按年增幅，令市場對於聯儲局12月加息的信心十足，倫敦金因而再度轉跌，陷入技術調整。

周二(11月6日)美國中期選舉拉開帷幕，根據目前初步結果，共和黨仍維持在參議院的控制權，但民主黨已經拿下眾議院201票，遠超共和黨186票，意味民主黨將成功奪下眾議院多數席位，總統特朗普目前亦已致電眾議院民主黨領袖佩洛西(Nancy Pelosi)，祝賀民主黨在眾議院的勝利。由於眾議院具有彈劾聯邦官員，批准財政法案，在選舉團出現爭執時決定總統人選等關鍵職能，所以本次中期選舉的結果將會對特朗普政府稅改政策的推行與特朗普2020年連任計劃構成重大不利影響，未來總統行使權力將會受到很大的限制，故美滙指數在消息公布後急跌失守96關口，觸及時段低點95.87，推動倫敦金升穿1230美元至1234.6美元，較日內低位1222.9美元反彈逾10美元。

技術分析方面，倫敦金自10月11日確認升穿已整固1個半月的區間頂部1214美元後輾轉反彈，在日線圖形成上升通道。短期內若金價能企穩上升通道底部1224美元，並進一步升穿1237-1242美元阻力區，後市將有望進一步上探1260美元甚至1270美元。不過，美國聯儲局將於明日凌晨2點公布議息結果，雖然市場普遍預期美國將維持利率不變，但若議息聲明仍顯得較為鷹派，暗示今年12月和明年加息的步伐不變，倫敦金的升勢應會受到限制；若聯儲局擔心中美貿易戰對於美國經濟的影響將逐漸浮現而轉向謹慎，令美國未來加息次數有機會減少，則有利於金價的反彈飆升。

策略方面，我們根據10月29日的策略已於分別於1218美元買入倫敦金(上望1236美元，跌穿1214美元止損)及1237美元沽出倫敦金(下望1221美元，升穿1243美元止損)，多單已於1214美元止損，虧損4美元，沽單則提前於1230美元平倉，獲利7美元。短期內若金價回落至1222-1224美元，我們將買入倫敦金，上望1249美元，跌穿1220美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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