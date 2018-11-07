國際財經

美國中期選舉結果塵埃落定，民主黨於眾議院奪得過半數議席，重掌眾議院，共和黨則一如預期保持參議院的控制權，總統特朗普未來兩年施政將受到掣肘，歐洲股市中段漲逾1%。

截至本港時間傍晚6時41分，英國富時100指數報7127點，漲86點或1.23%；德國DAX指數報11614點，漲130點或1.14%；法國CAC 40指數報5147點，漲72點或1.43%；意大利富時MIB指數報19555點，漲287點或1.49%。

道指期貨暫報25836點，升194點。

數據方面，歐羅區9月零售銷售按年增長0.8%，低於預期增長0.9%。德國9月工業生產按月上升0.2%，高於預期為上升0.1%。英國10月房價按月增加0.7%，高於預期增長0.3%；截至10月的3個月房價按年增長1.5%，高於預期增長1.2%，惟創逾5年來最低增速。

另外，有報道稱英國準備在本月底前達成脫歐協議，愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)表示，希望英國脫歐談判已處於最後階段，本月有可能達成協議，預期下月將召開峰會。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報62.9美元，升0.69美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報73.15美元，升1.03美元或1.43%。