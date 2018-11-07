國際財經

美國中期選舉一如預期，共和黨依舊掌管參議院，民主黨重奪眾議院控制權，不過亞洲股市玩過山車，日本、韓國及內地股市抽高後倒跌，港股表現已相對較好，全日升26點，但波幅達610點。

美股在中期選舉前兩日玩挾升，道指累飆363點，周一及周二晚成交只有8260萬及9905萬股，與過去15日平均的1.13億股分別低27%和12.3%，但三大指數中道指率先重上200天鬼佬牛熊線(現處25117)，加上中期選舉過後，盤前道指期貨飆逾過百點，後市應偏向正面。

另外，連淡友大摩策略師威爾森(Michael Wilson)也轉VIEW，美股會由「滾動熊市」(Rolling Bear)變成「動盪熊市」(Chopping Bear)，暗暗地修改標普目標，由之前在年底前下跌到2450至2500點，改至在2650到2800點走上落。之前高盛已經寸大摩，認為美股「拋售過度」 ，年底會上番2850點，即較上日收市2755點，有3.5%升幅。

大市開始回暖，加上道指又重回鬼佬牛熊線，可趁標普及納指未重上200天線前，部署買入未有跟大市急跌的強勢個股，例如全球最大軟件商微軟(上市編號:MSFT)。

微軟上季業績標青，截至9月底止2019年第一財季，收入升19%至291億美元，毛利率達65.9%，純利增34%至88.2億美元，三粒大數均高過市場預期，雖然雲端服務Azure增速放緩，但增長仍相當強勁，按年升76%，而市場估計，微軟2019財年股本回報率(ROE)可達37.7%，每股盈利可升14%至4.4美元。

在業績強勁下，微軟股價從高位回落8.7%，遠比其他股份硬淨，加上市值大(8252.7億美元)，變相股價穩定性也高，可在110美元以下買入，目標睇132美元，即約兩成升幅，以100美元大關止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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