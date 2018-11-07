國際財經

美國中期選舉初步點票結果顯示，民主黨有望重掌美國眾議院，共和黨保持參議院控制權，符合市場預期，並可能有助於緩和特朗普政府的貿易保護主義做法，歐洲股市早段漲1%。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7113點，漲73點或1.04%；德國DAX指數報11603點，漲119點或1.04%；法國CAC 40指數報5131點，漲55點或1.1%；意大利富時MIB指數報19521點，漲253點或1.32%。

道指期貨暫報25757點，升116點。

美國中期選舉，民主黨宣布8年來重奪眾議院控制權，至於共和黨一如預期保着參議院的控制權，市場憂慮此或對總統特朗普餘下任期的施政構成打擊。

有分析指出，民主黨贏得美國眾議院控制權，可能有助於緩和特朗普政府的貿易保護主義做法，但將不利白宮繼續推動財政刺激，當地未來兩年陷入政治及立法僵局的可能性升溫，投資者對總統特朗普順利推行經濟政策存疑，中產階級減稅等政策或難以在國會獲得通過。

但另有分析稱，這次選舉不僅不太可能扭轉白宮的企業減稅和政策鬆綁等決策，也不會令特朗普重塑國際貿易架構的努力鬆懈；同時，這將略微利好市場，因為由民主黨全面控制國會這樣更不理想的結果未有實現。

特朗普在社交網站貼文，稱今次中期選舉結果是「巨大勝利」。白宮發言人桑德斯指，無論哪一個黨取得參、眾議院控制權，都不會改變特朗普的施政，表明願意跟民主黨合作。

英國脫歐談判方面，英國首相文翠珊表示，雖然脫歐協議已經完成95%，但在北愛爾蘭的邊境問題上，仍有許多問題需要解決，需要更多的時間來清除障礙，但強調不會不惜代價尋求達成協議。

美國上周原油庫存增幅遠超預期，能源資訊局(EIA)調高美國今明兩年油產量預測，加上美國制裁伊朗石油出口的力度留有餘地，油價延續上日跌1.4%的頹勢，紐約原油期貨在連續7個交易日下滑後續跌，現時每桶報61.94美元，跌0.27美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報71.99美元，跌0.14美元或0.19%。

意大利及歐羅區今日稍後將公布9月零售銷售數據，市場預期按年分別增長2.1%及0.9%，前值分別升2.2%及1.8%。