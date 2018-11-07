國際財經

土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)表明，不會理會本周美國對伊朗實施的制裁。

埃爾多安批評，美國重新全面制裁伊朗是犯錯，違反《國際法》及民主準則，可能會破壞世界秩序。他強調，土耳其不想生活在一個帝國主義世界，因此絕對不會遵守這類制裁。

分析認為，土耳其多次反對美國制裁伊朗，是與其高度依賴伊朗原油及天然氣有關。

美國全面封殺伊朗石油出口的制裁早前正式生效，把打擊目標擴至伊朗的金融和物流業，但准許8個經濟體暫時豁免實施石油制裁，包括中國。