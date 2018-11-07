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英國正在評估電訊設備市場的組成方式。《華爾街日報》引述電訊業高層指出，此舉意味英國將加大對華為的審查力度。

英國政府上月向包括手機和互聯網提供商在內的電訊商致函表示，將對英國是否過於依賴單一硬件供應商作出評估，料為時約6個月。雖然當局未有點名任何公司，但電訊業高層認為此舉顯然針對華為。

英國過往一直對華為持歡迎態度。華為智能手機在當地很暢銷，該公司也是英國最大的電訊設備銷售商之一。但該國政府近期加大力度審查中國製造的設備。

今年4月，英國政府呼籲不要使用中興通訊(00763)的設備和服務，擔心北京政府可能迫使中興通訊滲透或破壞通訊。當局7月表示，政府專家小組近期審查發現華為設備存在工程缺陷，令使用該公司產品的運營商帶來新風險。

英國上議院議員George Young上月表示，英國基礎設施採用更多中國供應設備，可能會破壞現有的風險緩解措施，包括針對華為的緩解措施，而英國網絡安全機構對於能否控制住這種風險表示擔憂。他稱，政府部門正在審查英國電訊供應鏈的安全性。

華為今年已經面臨美國政府的限制，特朗普政府和美國國會已採取措施，禁止在美國國內銷售任何華為設備。至於華為的另一大市場澳洲，亦禁止華為和規模較小的中興通訊加入其新電訊網絡。日本則在考慮對華為採取限制舉措。