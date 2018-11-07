國際財經

美國中期選舉於香港時間昨晚開始投票，預計會錄得破紀錄的投票率，多個選區的選情相當接近，市場焦點在國會兩院控制權會否易手，繼而促使華府政策轉變，大市觀望氣氛濃厚，美股交投偏淡，並由前一天大跌的科技股領漲，市況大致靠穩，道指以接近全日高位收市升173點，納指盤中一度上揚近1%。

科技股反彈 納指曾漲1%

道指輕微低開後，大部分時間造好，雖然尾段一度再失去動力，但低位又重新起步，臨收市前曾飆190點，高見25651點，收市仍上漲173點或0.68%，報25635點，IBM回升2.55%，為表現最佳的道指成份股，對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar都攀升2.31%，波音反彈1.24%；標指收升0.63%，報2755點，工業及科技板塊表現標青；納指尾段曾輕微轉跌，但收市仍反彈0.64%，報7375點，Facebook、亞馬遜、蘋果及Alphabet等科技股反彈0.85%至1.31%。

歐洲股市高開後偏軟，中段反覆向下，英國市場收市下滑0.89%，法國回吐0.51%，德國跌0.09%。亞股則普遍造好，日股報升1.14%。

暫時最多人估計民主黨可重奪眾議院，共和黨則保住參議院。FXTM首席市場策略師賽義德（Hussein Sayed）表示，在1950年後的中期選舉，每逢出現共和黨籍總統及分裂國會的組合，選後12個月標指平均漲15.7%，反映投資者更樂見政治僵持，認為在這情況下更易預測政策走向。不過，市場今次或傾向由共和黨掌控兩院，以便白宮再次推行減稅及財政刺激措施。

London Capital Group研究部主管說，若果民主黨成功奪回眾議院，將不利白宮繼續推動財政刺激，短期內導致美元及股市受壓；若民主黨一併奪回參眾兩院，勢掀起大規模的美元和美股拋售潮。

主要貨幣變動不大，投資者觀望聯儲局本周四的議息聲明措詞，美滙指數尾段回落0.06%，報96.29。歐羅升0.1%，報1.1419美元。美元兌日圓報113.46，升0.23%。紐約期金回落6美元或0.5%，收市報每盎斯1226.3美元。

伊朗有限度出口 油價收跌1.4%

華府同意8個國家或地區暫時繼續入口伊朗石油，持續影響油市，紐約期油與布蘭特期油都下滑1.4%，收市分別報每桶62.21美元及72.13美元。其中，紐約期油連續第七個交易日下滑，連跌日數創下近20個月以來最長。