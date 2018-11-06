美國能源資訊局(EIA)公布，調高美國今明兩年油產量預測，但向下修訂紐約與布蘭特油價預測。
根據EIA發表的短觀前景報告，EIA預測今年美國原油產量為每日1090萬桶，較10月時估計高1.5%，明年產量料為1206萬桶，按年升2.6%。該局估計紐約油價今明兩年平均值分別為每桶66.79美元與64.85美元，較原先估計低2.4%與6.8%。
另外，EIA預計布蘭特油價今明兩年平均值分別為73.12美元與71.92美元，較原先低1.8%與4.2%。
今日 02:07 國際財經
美國能源資訊局(EIA)公布，調高美國今明兩年油產量預測，但向下修訂紐約與布蘭特油價預測。
根據EIA發表的短觀前景報告，EIA預測今年美國原油產量為每日1090萬桶，較10月時估計高1.5%，明年產量料為1206萬桶，按年升2.6%。該局估計紐約油價今明兩年平均值分別為每桶66.79美元與64.85美元，較原先估計低2.4%與6.8%。
另外，EIA預計布蘭特油價今明兩年平均值分別為73.12美元與71.92美元，較原先低1.8%與4.2%。
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