國際財經

美國公路監督局(NHTSA)披露，正調查通用汽車(GM)一批運動功能型汽車(SUV)擋風玻璃雨刷可能失效情況，或要求通用汽車再召回170萬輛汽車。

通用汽車是美國最大汽車公司，早前已經公布召回36.7萬輛2013年出廠GMC Terrain與Chevrolet Equinox型號SUV，以解決上述問題。

不過，NHTSA認為，GM應該擴大召回範圍至2010至2016年出廠的同型號汽車，涉及另外170萬輛，因為當局已接獲249宗有關投訴。

GM回應稱，已經配合NHTSA進行評估事態。