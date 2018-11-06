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今日 00:59 國際財經

GM或需進一步召回170萬輛SUV車

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美國公路監督局(NHTSA)披露，正調查通用汽車(GM)一批運動功能型汽車(SUV)擋風玻璃雨刷可能失效情況，或要求通用汽車再召回170萬輛汽車。

通用汽車是美國最大汽車公司，早前已經公布召回36.7萬輛2013年出廠GMC Terrain與Chevrolet Equinox型號SUV，以解決上述問題。

不過，NHTSA認為，GM應該擴大召回範圍至2010至2016年出廠的同型號汽車，涉及另外170萬輛，因為當局已接獲249宗有關投訴。

GM回應稱，已經配合NHTSA進行評估事態。

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