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美國總統特朗普「期中考」終於來臨，他所屬的共和黨在國會中期選舉可取得參眾兩院多少議席，很快便「放榜」。不過，對這位行為出位的總統而言，或許他更重視另一張成績表──美股表現。就算選情失利，只要美市造好，相信輸打贏要的特朗普必定能找到理由吹噓自己「政績」，振振聲威。

綜合大行分析，美股現價已反映了民主黨重奪眾議院這因素，如共和黨出乎意料地保住兩院多數議席，預期有利股市；惟一旦民主黨大獲全勝，特朗普政府淪為「跛腳鴨」，施政難度大增，或多或少窒礙投資市場情緒。

統計1970年至2014年共12屆國會中期選舉時的美股市況，附【圖】所見，在投票後一天，標普500指數上升比例達75%，平均漲幅0.45%，由此推算，標指今天（7日）上漲機會頗高。可是，若觀察選舉後的5個和10個交易日，標指上升比例卻分別降至66.7%及41.7%，平均變幅更由進賬0.44%，轉為回落1.15%。換句話說，未來一兩周標指繼續上揚的可能性或遞減，兩周後甚至逾半機率錄得跌幅。

即使撇開中期選舉的「短線因素」，美股後市確實面對重重壓力，中美貿易戰未見平息之外，另一個主要原因是科技股正走下坡。

美股成功創造歷來最長牛市，科技股無疑是一股主要助力，但從近兩次季度業績來看，科企盈利增長開始放緩，高估值漸難以維持，資金於下半年已逐步減少持倉，致使科技股輾轉回落，令「美牛」驟失上升動力。

美股10月急瀉之後，三大指數至今只有道指仍企穩俗稱「牛熊線」的200天線，而代表科企的納指，除了受制該線，在8月底見頂以來最多挫14.9%，幅度高於今年1月時的跌市；比起道指及標指近期最多調整10.5%和11.5%，這回合納指顯著跑輸。以10家科技龍頭為成分股的紐交所FANG+指數表現更差，不但於10月初率先失守200天線，從6月高位3062點到近日低見2383點，累積跌幅22.2%，確認進入技術熊市。

三大指數暫時未有由牛轉熊之虞，主要是由於資金投向早前被忽略的傳統舊經濟股份，科技股再難像近年般推升美股，相反，受社交媒體規管趨嚴、盈利增長難及當年等諸多利淡因素困擾，股價下行風險較大，並繼而拖低大市。至於舊經濟股份能不能在此時彌補科企失寵遺留的缺口，相信機會微乎其微。

目前沒有新晉強勢股可取代科企，美股缺乏新動力。10月跌市會近似今年1月般完成調整後再闖高峰，還是始終無法擺脫熊爪，結束最長牛市，其中一個關鍵是11月底在阿根廷G20峰會的「習特會」有沒有新突破，兩國領導人如果能平息中美貿易戰，對環球市場肯定屬利好消息；然而，與中國打「經濟冷戰」漸成共和民主兩黨的共識，無論特朗普在中期選舉是勝是敗，應不會扭轉既定國策，這正是後市的重大風險。

信報投資研究部

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