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今日 23:03 國際財經

聚焦美中期選舉結果 美股靠穩

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市場今日的焦點，相信離不開美國中期選舉，投資者密切關注可能決定未來兩年華府政治格局的中期選舉，美股低開後迅速倒升。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報25523點，升61點或0.24%；標普500指數報2748點，升10點或0.39%；納指報7386點，升58點或0.79%。

美國的中期選舉目前正在進行，市場普遍預計民主黨將控制眾議院，共和黨繼續控制參議院，而中期選舉結果可能對美國總統特朗普的立法議程產生影響。選舉結果最有可能是政治僵局，從歷史上看，這對投資者有利，但它可能會阻礙基礎建設投資、妨害可能有助刺激金融公司股票進一步放寬金融管制。

此外，在特朗普政府對伊朗實行旨在打擊該國石油出口的新制裁措施後，投資者繼續關注原油價格動態。目前，油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報63.21美元，升0.11美元或0.17%；倫敦布蘭特期油報73.05美元，跌0.12美元或0.16%。

另外，市場亦關注英國首相文翠珊與歐盟關於脫歐，並簽署長期協議的緊張談判。

摩根士丹利策略師Michael Wilson認為，由於流動性不太可能改善，美股今年內仍料波動，但對股價的重創大多已經結束。他稱，好消息是全球資產價格現在反映了這一風險，壞消息則是全球央行資產負債表的增長勢將放緩，並料在1月出現負增長，認為這會加劇波動並使交易變得困難。

歐股方面，英國富時100指數報7053點，跌50點或0.71%；德國DAX指數報11503點，升8點或0.07%；法國CAC 40指數報5095點，跌6點或0.12%；意大利富時MIB指數報19292點，升11點或0.06%。

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