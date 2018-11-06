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國務委員兼外交部長王毅在京會見微軟創辦人、蓋茨基金會主席蓋茨(Bill Gates)。

王毅表示，蓋茨是中國人民的老朋友，多年來關心支持中美關係發展，為推動兩國合作發揮建設性作用。中方願與蓋茨基金會繼續運用雙方資源和優勢，在扶貧減貧、疾病防控、農業技術研發等方面加強交流合作；同時，也願與基金會探索和拓展在非洲的三方合作，為實現非洲可持續發展和共建「一帶一路」作出新的貢獻。

此外，王毅又稱，中美作為兩個大國，合則兩利，鬥則俱傷。當前形勢下，雙方要相向而行，致力於實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的前景，這不僅現實可行，對雙方有利，也將惠及國際社會。希望蓋茨和了解中國的美方有識之士，為推動中美關係健康穩定發展發揮積極作用。

蓋茨表示，中國國家主席習近平在首屆國際進口博覽會開幕儀式上發表的重要演講令人鼓舞，並十分欽佩中國改革開放取得的巨大成就，高度讚賞中國在減貧、衞生等領域為全球作出的重要貢獻。

他又稱，蓋茨基金會願發揮自身專長，加強與中方在農業、減貧、衞生等領域合作，積極參與共建「一帶一路」，擴大在非洲的三方合作。互利共贏應是中美關係的主旋律，願為促進中美關係、增進兩國人民友好發揮積極作用。