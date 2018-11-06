國際財經

周二(11月6日)澳洲儲備銀行宣布維持現金利率於1.5%不變，符合市場預期，議息聲明預計國內生產總值(GDP)增速在未來兩年維持3.5%的平均水平，2018年和2019年GDP增長預測略微上調，同時再度強調低利率持續支持澳洲經濟，並預計通脹在未來幾年內持續走高，失業和通脹方面預計逐步獲得進展，2019年通脹的中期前景預期為2.25%，較2020年略高。總體聲明偏向樂觀，但與此前並無太大差異，澳元/美元企穩0.7200關口並小幅升至時段高位0.7237。

儘管澳洲儲備銀行聲明了無新意，但近期外部環境改善卻令澳元大幅走強，上周四(11月1日)澳元/美元自日內低位0.7071飆升逾100點至日內高位0.7209，刷新10月2日以來逾一個月新高，並收漲1.77%，為2017年3月15日以來的最大單日漲幅。究其原因，上周四(11月1日)公布的中國10財新製造業採購經理人指數(PMI)錄得50.1，高於預期49.9以及50榮枯線，刺激澳元走強。另一方面，美國中期選舉臨近，當前的民調結果顯示，目前市場普遍預期民主黨最終奪回眾議院控制權，而共和黨將繼續控制參議院，若共和黨此次失去眾議院的控制權令國會分裂，那特朗普所主導的強硬貿易政策或將受到限制，中美貿易談判有望再度開啟談判。

此外，首屆中國國際進口博覽會於周一(11月5日)在上海舉行，來自130多個國家的3000多家企業參與，而中國主席習近平亦強調中國經濟發展健康穩定，並將進一步擴大對外開放，推動多變和雙邊合作深入發展，該言論令市場預期中美緊張的貿易關係將有所緩和，鑒於中國作為澳洲重要的出口國，該言論同時亦為澳元提供上行動力。

技術分析方面，澳元/美元自10月26日觸及逾2年半低位0.7018後觸底反彈，上周五(11月2日)一度刷新1個月高位至0.7256，由於滙價已突破自2018年年初形成的日線圖下降通道頂部阻力，後市有望維持升勢。短期內投資者可重點關注即將開始的美國中期大選，其最終結果或將於周三(11月7日)公布，若屆時共和黨失利令美滙指數承壓下跌，澳元/美元有望進一步挑戰0.7300甚至0.7450水平，但若短期內澳元/美元失守0.7180及0.7140支持區域，澳元/美元仍有望再度下探0.7100水平。

策略方面，我們根據10月25日策略已於0.7030買入澳元/美元(上望0.7180，跌穿0.7000止損)，並於目標0.7180平倉，獲利150點。短期內若澳元/美元回落至0.7140-0.7160區域企穩，我們將買入澳元，上望0.7290，跌穿0.7100止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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