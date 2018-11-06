國際財經

美國中期選舉即將展開，加上聯儲局稍後亦展開一連兩日的議息，投資者入市態度趨審慎，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7084點，跌19點或0.27%；德國DAX指數報11454點，跌40點或0.35%；法國CAC 40指數報5084點，跌16點或0.32%；意大利富時MIB指數報19116點，跌164點或0.85%。

道指期貨暫報25384點，跌57點。

數據方面，歐羅區10月服務業採購經理指數(PMI)終值為53.7，為去年1月以來新低。法國10月服務業PMI終值從9月的54.8上升至55.3，惟略低於初值55.6。德國10月服務採PMI終值由9月的55.9跌至3個月低位54.7，但高於初值的53.6。

另外，歐羅區9月生產物價指數(PPI)按月上升0.5%，高於預期上升0.4%；按年則上升4.5%，亦高於預期上升4.2%。歐洲央行(ECB)發布經濟報告稱，歐羅區樓價上漲速度料將放緩，因市場周期已相當成熟，但勞動力短缺情況，恐將削弱任何樓價趨軟的影響。

英國國際貿易大臣霍理林(Liam Fox)表示，無法確定能否在本月或下月與歐盟達成脫歐協議，因為達成合適的協議更為重要，但指英國最終希望達成協議。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報62.77美元，跌0.33美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報72.75美元，跌0.42美元或0.57%。