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滙豐控股(00005)行政總裁范寧在新加坡舉行的論壇上，討論中美貿易戰對環球經濟及供應鏈的影響，他認為決定未來數年的貿易狀況，是取決幾大因素。

范寧指出，未來的全球貿易將取決於亞洲消費者的需求，及經濟增長的可持續性等，而非保護主義及關稅這兩項因素。

范寧又指，供應鏈是一套非常複雜的系統，而中美貿易摩擦只屬於其中一個變量。然而，若關稅上調只會帶來痛苦，倘美國徵收10%關稅，相信市場仍可消化，但徵稅幅度是25%的話，則不一樣了。

他又形容，全球化的趨勢並沒有開始逆轉，只是遇到「減速帶」。