國際財經

美國即將展開中期國會選舉投票、聯儲局召開議息會議，以及中美貿易關係等一連串不明朗因素影響下，市場態度趨審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報7091點，跌12點或0.18%；德國DAX指數報11507點，升12點或0.11%；法國CAC 40指數報5091點，跌9點或0.19%；意大利富時MIB指數報19214點，跌66點或0.34%。

道指期貨暫報25433點，跌8點。

美國選民將於當地時候周二前往投票站進行中期國會選舉投票。最新民意調查顯示，民主黨有望重奪眾議院控制權，共和黨則可以保持對參議院的控制權。分析認為，在相互制衡下，美國總統特朗普的施政可能受阻。

中美貿易方面，美國總統特朗普稍早前出席競選造勢活動時指出，中國想達成貿易協議，但由於中國過往對美國經濟作出傷害，因此美國已對價值2500億美元中國進口貨加徵關稅，並且可以向更多貨品徵稅。他認為，美國需要公平與正確的協議，否則不會與中國簽訂協議。

中國國家副主席王岐山則表示，中方願意就共同關心的問題與美國進行討論，中國已準備與美國進行討論，努力尋求雙方都能接受的貿易解決方案。

另外，日本政府內閣通過與歐盟的經濟夥伴關係協定(EPA)，爭取在本屆國會期間獲得通過；歐洲議會國際貿易委員會亦以25票贊成、10票反對，通過相關協定，預計下月13日交予大會作全體表決。如歐日均在年內完成國會程序，協定將於明年2月1日生效。

美國恢復對伊朗全面制裁，但打擊力度遜預期，加上後者表明已採取必要措施確保繼續與夥伴國進行貿易，拖累油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報62.83美元，跌0.27美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報72.66美元，跌0.51美元或0.7%。

法國、德國、歐羅區今日稍後將公布10月綜合PMI終值，市場預期分別持平於54.3、52.7及52.7。