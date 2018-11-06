國際財經

日本經濟產業大臣世耕弘成表示，在日本獲得美國豁免後，日本的伊朗石油買家預計準備恢復從該國進口石油。

世耕弘成表示，美國在給予日本豁免時，考慮了維持能源供應穩定和日本企業將會受到的影響，日方將繼續與美國密切交換看法。

他又稱，雖然會否購買伊朗石油將取決於民間企業的判斷，但基於日本獲得豁免，日本企業可能準備恢復進口伊朗石油。

被問及是否必須削減進口量時，世耕弘成指出，無法評論進口數量。至於豁免期結束後，日本的伊朗石油進口是否會降至零，他也未予置評，稱將取決於未來的協商情況。