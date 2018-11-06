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歐羅區財長會促意大利修訂預算

歐羅區財長在周一每月例會後發表聲明，稱意大利2019年預算草案違反歐盟規則，促請意大利在下周限期前修訂預算。不過，意大利官員指出，無意作出有關修訂。

努欽:伊朗將面臨金融孤立和經濟停滯

美國重新實施並加強對伊朗的制裁，主要涵蓋伊朗的石油、銀行和交通運輸行業。美國財長努欽在聲明中指出，施加史無前例的金融壓力，使伊朗將面臨日益強化的金融孤立和經濟停滯。

道指高收190點 蘋果拖跌納指

美國周二舉行中期選舉，聯儲局周四將公布議息結果，令投資者入市態度趨審慎，美股周一個別發展，道指曾漲236點，收市反覆上揚190點或0.76%；標指反覆漲0.56%，能源及金融板塊均升逾1%；納指一度挫1.37%，收市僅回落0.38%。蘋果據報因iPhone XR需求不足，上月底要求兩大組裝商停止額外生產線，每日產量較原本計劃少達25%，消息拖累蘋果收市跌2.84%，曾插穿200美元關，跌幅達4.48%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普：中國想達成貿易協議，但過往對美國經濟作出傷害，他要求一個公平協議。

￭ 聯邦快遞明年1月7日起調高美國運費，平均加幅4.9%。

￭ 美國ISM十月非製造業指數為60.3，高於預期的59.3；Markit十月服務業PMI終值為54.8，初值為54.7。

￭ 美國中期選舉前夕，滙市觀望氣氛濃，ICE美滙指數尾段跌0.2%至96.311。

￭ 紐約12月期金跌1美元或少於0.1%，收市報每盎斯1232.3美元。

￭ 紐約期油早段升至64.14美元，收市倒跌4美仙或少於0.1%，報每桶63.1美元；布蘭特期油收高0.5%。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市回落0.16%，銀行股受壓。

￭ 歐央行：12家歐羅區銀行需要加強資本金，以反映此前壓力測試的結果。

￭ 外管局：第三季經常賬順差160億美元，惟首三季逆差128億美元。

￭ 截至本港今早5時57分，離岸人民幣兌美元報6.9144元，跌157點子或0.23%。

￭ 星展集團第三季盈利按年增72%，主要受惠於貸款增長、收費收入及淨息差向好。

平保增持滙控 持股逾7%

港交所權益披露資料顯示，平保(02318)旗下平安資產管理於本月1日，以每股平均價65.1153元，增持滙控537.56萬股，涉資約3.5億元，持股比例由6.98%增至7.01%。

朗城滙錄七宗撻訂 買家失130萬訂金

華懋元朗朗城滙上月26日首輪銷售，即日售出約203伙，但出現7宗撻訂個案，遭沒收的訂金約27.9萬至66.9萬元，其中有買家一次過棄購兩伙，共損失130.6萬元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25948點，升51點，較昨日恒指收市高水14點。

￭ 恒地(00012)牽頭的元朗尚悅．嶺，周一傍晚首輪開賣152伙，截至晚上10時，據報76伙獲認購。

￭ 達力環保(01790)周二截止招股，決定下調招股價範圍至0.5元至0.599元，預期股份發售時間表將修改。

￭ 新城悅(01755)周一掛牌，暗盤以最高位2.97元收市，較招股價升2.41%。

￭ 富力地產(02777)計劃發行最多8.06億股新H股，不超過經擴大後已發行H股股份約20%。

￭ 小米(01810)正式在香港發布新手機小米8 Pro及小米8 Lite，周二發售。