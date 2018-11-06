國際財經

美國周二舉行中期選舉，之後又有聯儲局在周四公布議息結果，投資者態度趨審慎，道指和標指周一反覆造好，道指高收190點，惟蘋果的廉價版新iPhone據報取消增產，導致股價插水，加上華府研究亞馬遜等科企是否違反壟斷法，拖累納指下滑。

道指反覆轉升 納指挫

道指早段溫和向上，其後曾短暫滑落9點，但很快拾級向上，尾段一度反彈236點，高位觸及25507點，收市仍漲190點或0.76%，報25461點；標指高收0.56%，報2738點，主要靠能源及金融板塊均升逾1%支撐，其中瑞信上調油企雪佛龍（Chevron）評級為「增持」，雪佛龍股價高收3.74%，而「股神」畢非德投資旗艦巴郡季度盈利翻倍，B股股價抽高4.67%，帶動金融股造好，美國運通收市上揚1.45%。

納指一度跌1.37%，收市僅挫0.38%，報7328點。蘋果推出iPhone XR據報因需求不足，上月底要求兩大組裝商停止額外生產線，每日產量較原本計劃少達25%，消息拖累蘋果收市跌2.84%，報201.59美元，盤中曾插穿200關，跌幅達4.48%。美國總統特朗普稱，要研究科技巨企是否違反壟斷法，亞馬遜股價挫2.32%， fb與Alphabet亦分別跌逾1.1%和1.4%。

歐股中段大部分時間造好，尾市個別發展，德股跌0.21%，英股高0.14%。

主要貨幣和黃金都變動不大，投資者觀望聯儲局議息結果，美滙指數尾段跌0.05%，報96.34。歐羅報1.1409美元，升0.18%。美元兌日圓靠穩在113.2日圓。紐約期金跌1美元，收報每盎斯1232.3美元。據報英國可能留在歐盟關稅區，英鎊升0.59%，報1.3042美元。

紐油臨收市前轉跳水

美國對伊朗重啟石油出口制裁，有8個國家或地區獲豁免，打擊力度遜預期，紐約期油先升後跌，收市前數分鐘跳水，收市微跌4美仙，報每桶63.1美元；布蘭特期油漲0.5%，收報73.17美元。

美國10月ISM非製造業指數回落至60.3，高於預期；10月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值為54.8，高於初值54.7，數據反映服務業活動仍活躍。