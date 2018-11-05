國際財經

歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)對franceinfo電台表示，歐盟反對美國對伊朗石油和金融業重新實施制裁的決定。

伊朗外交部發言人Bahram Qasemi在記者會上指出，在美國重啟對伊朗制裁之際，伊朗與2015年伊核協議的其他簽字國保持接觸，惟建立與歐盟保持貿易關係的機制需時。

美國稍早公布加強對伊朗施壓，此舉將恢復美國根據2015年伊朗核協議解除的制裁，並新增伊朗石油、船運、保險和銀行業的300個制裁對象。