國際財經

英國脫歐談判傳有進展，惟中美貿易能夠達成協議的預期降溫，投資者亦關注本周美國政經議題，包括美國中期選舉及聯儲局議息聲明取態，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報7090點，跌3點或0.06%；德國DAX指數報11520點，升1點或0.01%；法國CAC 40指數報5105點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報19332點，跌57點或0.3%。

道指期貨暫報25158點，跌83點。

英國脫歐方面，英國《星期日泰晤士報》報道，英國首相文翠珊計劃與歐盟就脫歐協議達成共識，在脫歐後會暫時保留在歐盟關稅區內，亦避免在北愛爾蘭出現硬邊界，但文翠珊發言人指報道純屬揣測。

另外，英國《電訊報》引述消息人士稱，脫歐大臣藍韜文(Dominic Raab)私下要求給予英國權利，可於實施緊急擔保(backstop)安排後3個月退出。

美國方面，除了中期選舉外，聯儲局亦將議息，雖然幾乎肯定今次會議不會加息，惟聯儲局取態若有任何調整，肯定牽動股市。正因為來自政經的變數難測，故企業季績對美股影響力相對下降。

美國總統特朗普稍早前再度提出，與中國的貿易磋商有很大進展，更接近達成協議。不過，白宮經濟顧問庫德洛為中美貿易前景潑冷水，否認白宮正草擬潛在的貿易條款。白宮多名官員亦為有關憧憬降溫，消息稱並無跡象顯示兩國短期內能達成貿易協議。

油價走低，因伊朗總統魯哈尼表明將繼續出售石油，以及美國臨時豁免8個進口地可繼續購伊朗原油，或紓緩供應受阻的憂慮，加上美國與俄羅斯增產令全球供應上升，經濟增長放緩則導致需求疲弱。紐約原油期貨現時每桶報62.69美元，跌0.45美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報72.38美元，跌0.45美元或0.62%。

英國今日稍後將公布10月服務業PMI數據，市場預期由53.9降至53.4。美國10月Markit服務業PMI終值和ISM非製造業指數，料分別持平於54.7，以及由61.6降至59.4。