國際財經

印尼央行與新加坡金融管理局(MAS)周一稱，兩國已同意達成一項100億美元(約780億港元)用於保障(backstop)的雙邊協議，以幫助維持貨幣和金融穩定。

協議有效期1年，包括約70億美元等值本幣互換協議，以及另外30億美元，讓兩家央行可以進行回購交易，使用主要國家的政府債券作為抵押獲取美元現金。

MAS局長孟文能(Ravi Menon)表示，區域經濟體的經濟基本面仍然穩健，但在不確定性加劇下，市場有時會反應過度，這項雙邊金融安排將為投資者注入信心。