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今日 13:36 國際財經

拉加德籲各國化解貿易摩擦

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國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德(Christine Lagarde)在首屆中國國際進口博覽會上致詞時，呼籲各國緩和及化解目前貿易摩擦。

她並呼籲各國完善環球貿易制度，而不是破壞，各國要加強合作，有助促進各國之間的創新及繁榮。

拉加德表示，中國提倡以消費增長主導的經濟，是建立了促進繁榮的大橋；加強國際合作，特別是貿易方面的合作，則是建立通往未來的「大橋」。

她認為，中國還有進一步擴大改革的空間，仍有空間進一步釋放民營企業的潛力。

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