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今日 08:31 國際財經 時事脈搏

英脫歐大臣傳要求 3個月後可退出緊急擔保

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英國《電訊報》引述消息人士稱，脫歐大臣藍韜文(Dominic Raab)私下要求給予英國權利，可於實施緊急擔保(backstop)安排後3個月退出。

報道指出，藍韜文是在上周二於倫敦與愛爾蘭外長Simon Coveney私下會面時提出上述要求。有關要求與內閣辦公室部長李達德(David Lidington)3日後訪問都柏林時的提議互相矛盾。

歐盟與愛爾蘭要求英國提供緊急擔保安排，換取英國脫歐後，不在愛爾蘭與北愛爾蘭之間設立實際邊境關卡。

藍韜文的部門回應稱，不會評論私人聚會事宜。

 

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