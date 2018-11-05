國際財經

展望美國股市，政治與貿易議題預期在本周繼續成為市場焦點，尤以周二舉行的美國中期選舉最受注目。

中期選舉涉及國會參眾議院議席與36個州長的重選。目前，總統特朗普的共和黨控制參眾兩院。最新民調顯示，民主黨有望控制眾議院，共和黨則可能繼續控制參議院，此舉將打擊他繼續推動稅改與開支的能力。

另外，全球市場也會關注聯儲局本周二與周三的議息會，以及周三公布的結果。市場預期該局不會改變利率政策，但投資者關注會後聲明有否揭示利率政策有變。聯邦基金期貨觀察工具顯示，交易商預期聯儲局在今年底前還會加息一次的可能性是78%。

第三個焦點是美國經濟數據。華府周五將公布10月生產價格指數，預期可反映美國通脹形勢。市場預期將錄得0.3%按月升幅與2.6%按年升幅。撇除食品與能源後的核心指數則預期錄得2.5%按年升幅。

藍籌業績是第四個焦點。40間標普500指數成分股將於本周作出公布，是最後一批公布的成分股。周一公布的較具瞄頭企業是Loew’s、萬豪酒店、Booking、Avis與Mylan。周二公布的有CVS、禮來藥廠、Ralph Lauren等。周三有高通、永利、Groupon等。周四是迪士尼、Dropbox、DR Horton等。周五有Enviva與Potbelly。

最後一個焦點，是將於周四公布的中國10月貿易數據。市場預期，中國貿易順差將擴大至362億美元，前一月為317億美元，出口額料升12%，進口則升14%。

中美兩國貿易問題依然是市場未來數周的關注重點。特朗普上周五指出，很可能與中國達成貿易協議，但白宮經濟顧問庫德洛隨即潑冷水，指雙方達成協議的可能性不大。