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今日 09:58 國際財經 時事脈搏

伊制裁明全面恢復 哈梅內伊:美聲譽蒙羞

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美國明日(5日)起全面恢復對伊朗實施制裁，範圍涵蓋能源、船運及金融範疇。

伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)批評美國總統特朗普，令美國聲譽蒙羞，成為最終輸家。

他強調，美國制裁伊朗，意圖打擊伊朗經濟，但事實上是加強伊朗自給自足能力，因伊朗人民已習慣自行生產各種商品。

伊朗死敵以色列則指美國制裁有歷史意義，總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)發表聲明，指伊朗恐怖政權危害全球，又認為首輪制裁見效，令伊朗出現金融危機。

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