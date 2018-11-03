國際財經

中美貿易爭拗有望緩和的消息在周五振奮亞歐股，對美股的刺激作用卻有限，道指高開後一小時便轉跌，收市終結過去三日連升局面。一方面是蘋果股價大挫，另方面因新增職位強勁，聯儲局12月再加息已無懸念，皆困擾美股，到美市中段，白宮經濟顧問庫德洛更否認了官員獲指示要起草對華貿易方案的報道，令美股跌幅擴大。其後總統特朗普再稱，與中國的貿易磋商有很大進展，與其幕僚的說法不一致，但美股仍借勢收窄跌幅。

特朗普與幕僚口徑不一致

道指升過198點，高位觸及25578點，之後曾急跌301點，回落至低位25078點，全日高、低位點數波幅達到500點，收市只跌109點或0.43%，報25270；標指和納指同樣先升後跌，標指收市回落0.63%，報2723點；納指下挫1.04%，收報7356點，盤中最多曾回落1.82%。蘋果收市瀉6.6%，全日最低曾插水7.5%，單日跌幅創2014年1月以來最大，但以收市計的市值仍險守一萬億美元；過去一年累計，蘋果股價仍漲22%，跑贏同期道指的7.4%升幅。

新增25萬職位超預期

美國總統特朗普周四與中國國家主席習近平通電話，已帶動道指當天高收264點。在歐洲，對中國經濟最敏感的汽車、原料和奢侈品股上揚，但末段因為美股下跌而回落，英股更低收0.29%，德國及法國則分別上揚0.44%和0.32%。

美國10月份大增25萬份職位，較分析員預期的19萬份和9月的11.8萬份為佳，失業率一如預期維持在3.7%，平均時薪按年急增3.1%，是9年半以來最高，亦是當時經歷衰退後首次升穿3%，工人平均每周工作時間增至34.5小時。

美國9月貿赤較8月升1.3%，報540億美元，比預期高，對華逆差達402億美元，增4.1%，顯示貿易戰短期反令進口增加。

美滙債息升 油金價下滑

美元原本偏軟，在強勁的就業數據出爐後，美國10年期國債孳息抽升9個基點，至3.223厘，為美元帶來支持。美滙指數尾段報96.45，倒升0.16%。歐羅倒跌0.15%，報1.1394美元。紐約期金先升後跌，收市回落5.3美元或0.4%，報每盎斯1233.3美元，本周累計跌0.2%。

美國的伊朗石油出口制裁有豁免，原油供應所受干擾或較預期低，拖累布蘭特期油跌少於0.1%，每桶收報72.83美元，紐約期油收報63.14美元，下滑0.9%，本周累計下挫6.6%。