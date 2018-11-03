國際財經

歐洲股市周五收市整體輕微造好，主要受惠中美貿易緊張關係有望緩和，泛歐指數Stoxx 600收報364點，上揚0.28%。

歐洲個別市場表現有異。英國富時100指數收報7094點，跌0.29%或20點；德國DAX指數收報11518點，攀升0.44%或50點；法國CAC 40指數收報5102點，回升0.32%或16點；意大利富時MIB指數收報19390點，上漲1.07%或205點；西班牙IBEX 35指數收報8993點，反彈0.43%或38點。