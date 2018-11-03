國際財經

中美貿易關係似有改善，美股周五早段曾升近200點，但白宮官員為貿易憧憬降溫，加上優於預期的就業數據，令市場憧憬聯儲局將於下月再次加息，以及蘋果公司的iPhone銷量令人失望，股價一度急瀉逾7%，令美股中段轉跌，道指接近中午時挫超過160點，科技股跌逾1%。

截至本港時間晚上約11時53分，道指報25250點，跌130點或0.51%，稍早時低位曾見25212點，跌幅達168點，而早段曾升至高位25578點，升幅達198點，盤中高低位點數波幅達到366點；標普500指數報2719點，跌20點或0.76%；納指報7352點，跌81點或1.10%。

蘋果公司於上日收市後公布第四季業績，售出4689萬部iPhone手機，少於市場預期的4750萬部。不過，蘋果售出每部iPhone的平均價格達793美元，較去年同期的618美元急增，亦比分析員預測的750.78美元高。蘋果股價周五低開後輾轉向下，最新挫6.86%，暫時為表現最差道指成份股，低位曾插7.1%，見206.38美元；英特爾回落1.6%；亞馬遜反覆靠穩。

中美兩國元首昨日通電話，特朗普表示與習近平進行非常良好的交談，着重討論貿易問題。其後有消息指出，美國總統特朗普希望在本月底阿根廷舉行的二十國集團峰會(G20)上，與中國國家主席習近平達成貿易協議，更已要求美國要員開始起草潛在的條款。不過，CNBC最新引述多名白宮官員澄清說，無跡象顯示兩國短期內能達成貿易協議。

美國10月非農業新增職位25萬個，高於市場預期的19萬個；失業率則符合預期為3.7%；期內，每周平均工時34.5小時，以及平均時薪按月增長0.2%，均符合預期。

美國9月貿易逆差為540.2億美元，預期為逆差536億美元；期內，中美貿易逆差擴大至402.4億美元，創歷史新高，8月為385.7億美元。

紐約期油暫回吐0.68%，報每桶63.26美元。ICE美滙指數反彈0.19%，報96.48。