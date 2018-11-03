即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易戰稍露曙光，美股三大主要指數周四(1日)即上漲1.06%至1.75%；道指繼企穩25000點關口後，一鼓作氣成功收復被稱為牛熊分界的200天線。

美股11月開局亮麗，固然是受惠於貿易戰有望緩和的利好消息，同時也因上月市況實在太慘淡。10月份，道指急回5.07%，為2016年1月以來最大單月跌幅；標普500指數累挫6.94%，更是2011年9月下滑7.18%後最差月份。「重災區」納指勁瀉9.2%，只比2008年11月金融海嘯時急插10.8%的劣績略好一點。

換句話說，美股近日升勢既有超賣技術反彈的因素，亦有美國總統特朗普「出招」的刺激效果，因他在國會中期選舉最後衝刺為了助共和黨拉票，突向中方示好，使兩國經貿緊張氣氛緩和，藉此谷高美股，以顯「政績」。

美國步向關鍵一周。除了中期選舉之外，聯儲局亦將議息，儘管幾乎肯定今次會議不會加息，惟聯儲局取態若有任何調整，肯定牽動股市。正因為來自政經的變數難測，故企業季績對美股影響力相對下降。

隨着大型企業相繼放榜，美股業績期步入尾聲。這次季績期雖然負面消息較多，但是中美貿易戰在7月底開打後，從美國企業第三季盈利表現來看，並非市場預測般差。據調研機構Factset最新報告顯示，截至10月26日，近半(48%)標指成分股已派成績表，實際每股盈利(EPS)跑贏預期的企業佔比達77%，高於5年平均值71%；盈利超出預期的平均幅度為6.5%，亦較5年均值4.6%為佳。

然而，盈利理想似乎並未為股價帶來驚喜。附【圖】所見，已公布上季業績且盈利勝預期的企業，由放榜前兩天到後兩天平均下跌1.5%，遠遠不及過去5年同期平均上升1%，如果情況沒有改善，這些業績優於預期的企業股價表現將是2011年第二季以來最差。

2011年次季「績優股」失準其實是受宏觀因素拖累，當年季績期(7月至9月)，美國政府面臨債務觸及上限，甚至有違約風險，令標準普爾歷史性地把美國主權評級，由最高的「AAA」下調至「AA+」，前景展望為「負面」。受此壞消息打擊，標指2011年第三季共瀉14%，反映整體市場環境轉劣時，企業盈利即使理想，也不足以支持股價。

目前處境正如當年，在中美貿易戰與加息預期升溫的困擾下，投資者情緒重視消息甚於業績。事實上，11月的確有多宗矚目政經大事發生，最快有分曉的是美國中期選舉，若民主黨重奪眾議院，會否增加特朗普施政難度，尤其值得關注。

當然，本月底在阿根廷G20峰會期間舉行的「習特會」，更屬全球焦點，中美雙方「最高層次接觸」將令貿易戰惡化還是消弭分歧？勢左右後市。投資者面對宏觀因素的重大變數，暫時大可放下影響力減弱的企業成績表，謹慎行事，免被短線反彈氣氛沖昏頭腦。

信報投資研究部

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