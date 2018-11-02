國際財經

兩國元首通電話商討貿易問題，並確認將在二十國集團峰會(G20)期間會面，市場憧憬中美貿易戰出現曙光，歐洲股市中段持續上揚，而美國稍後公布非農就業數據。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7158點，升43點或0.63%；德國DAX指數報11601點，漲133點或1.16%；法國CAC 40指數報5143點，升57點或1.13%；意大利富時MIB指數報19478點，漲292點或1.55%。

道指期貨暫報25529點，升204點。

數據方面，歐羅區10月製造業採購經理指數(PMI)終值52，是2016年8月以來最低。法國10月製造業PMI終值自9月的52.5下滑至51.2。德國10月製造業PMI終值52.2，低於初值52.3，是近兩年半來最低。

意大利10月製造業PMI終值，由9月的50降至49.2，低於預期的49.6，亦是2014年12月以來最低水平。不過，英國10月建築業PMI升至53.2，是16個月來次高。

美國稍後將公布上月失業率及非農就業人口變動，料分別持平於3.7%，以及增加6.6萬人，至20萬人；9月工廠訂單按月料升0.5%，前值為2.3%。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報63.47美元，跌0.22美元或0.35%；倫敦布蘭特期油報72.91美元，升0.02美元或0.03%。