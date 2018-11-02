國際財經

「政治上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人」，做慣真人騷的美國特朗普，當然深明此理。上任無耐，曾經大大聲講與中國國家主席習近平是朋友的侵侵，失驚無神可反轉豬肚，今年同習主席絶交，表明心跡講大家不再是朋友。

眼見共和黨中期選舉大鑊之制，昨日面曚曚打俾習主席求和，自以為攞到少許甜頭，立即放上Twitter攞彩，發條短文講與中國貿易談判進展順利，連同今午放風比傳媒要求內閣起草美中貿易協議，全球股滙兩市大異動，離岸人民幣不足24小時人民幣由6.9805回升到6.88兌一美元，更帶掣恒指今日更狂抽過千點，創近十年最大單日升幅。

股市反彈勢兇夾狼，大戶散戶揸重倉講你都唔信，凡事停一停諗一諗冷靜啲部署。首先特朗普經常賴賬，誠信是近乎零，慣性隨口噏當秘笈。第二要留意今晚美國非農數據，萬一差過預期個市可以反轉。第三是留意油價，尤其市場風險降温，美元應聲跌，股市狂抽，既然憧憬貿戰好轉，油價卻彈都唔彈，竟然話驚全球產量升需求消化唔切，隔夜要挫2%，神奇乎？

另外，要睇埋蘋果出咗業績後股價反應，尤其隔晚蘋果業績一如筆者預期與市場有落差，更重要是將來不再公布銷售iPhone數字(有分析認為銷售未來會轉差，所以不再公開數字)，盤後股價隨即掟散，最低見過205.16美元，連市值一萬億美元也不保，亦有大行開始降目標價，要睇實這個在大跌市被稱為最後防線的股份表現。

整括來講，筆者暫時觀點是中性偏淡，特別是中期選舉正在進入倒數階段，不排除民主黨有心人會壓住個市挫共和黨銳氣，加上聯儲局對息口後向仍偏鷹，現高追個股無謂，造淡又驚挾死，倒不如企定定喺度，乜都唔駛做。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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