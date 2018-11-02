國際財經

周三(10月31日)美國能源資訊署EIA公布的數據顯示，美國10月26日當周EIA原油庫存增加321.7萬桶至4.26億桶，基本與預期持平，但仍錄得連續6周增長，紐約期油受此拖累跌至日內低位64.81美元/桶，美元/加元自低位1.3105大幅反彈逾60點至日內高位1.3167，刷新自9月11日以來一個半月新高。

不僅如此，鑒於伊朗第二輪制裁逼近，美國原油產量及庫存不斷上升，且石油輸出國組織(OPEC)主要成員國依舊在不斷提高原油產量，OPEC10月的石油產量增加43萬桶／天至3333萬桶／天，創OPEC成員國達成減產協議以來的最高紀錄，這無疑引發了市場憂慮，在一眾利空因素打壓下，周四(11月1日)紐約期油再度大幅下挫2.48%至日內低位63.11美元/桶，錄得連續四個交易日下跌。

但令人意外的是，油價大幅下挫並未令美元/加元進一步走強，因近段時間以來英國脫歐方面頻頻傳出利好，周四(11月1日)媒體稱歐盟將在愛爾蘭邊境問題上妥協，歐盟的退歐談判代表推出一項初步計劃，將可以避免在愛爾蘭島上設立硬邊境，並給予英國更強的保證——北愛爾蘭和英倫三島上將不會需要海關邊境，鑒於愛爾蘭邊境問題一直是英國脫歐的一大難點，該消息刺激英鎊、歐羅大幅反彈，英鎊/美元更是大幅反彈近2%，美滙指數受此拖累自97.00關口上方下挫至日內低位96.17，美元/加元則大幅下挫100點至日內低位1.3066。

今天美元/加元受阻於1.3096後進一步跌至時段低位1.3050，鑒於美元/加元目前已逼近日線圖上升通道（自2018年10月1日低位1.2780以來自下而上的低點連線）下軌支持1.3050，投資者應重點關注今晚20:30公布的美國10月季調後非農新增就業職位，若非農數據表現不如預期，美元/加元或將跌破1.3050並進一步下探1.3000整數關口甚至1.2930水平，但若短期內美元/加元企穩1.3050，則需小心美元/加元反彈挑戰1.3150水平。

策略方面，我們根據10月24日策略於1.2980買入美元/加元（上望1.3120，跌穿1.2945止損），並於1.3120平倉，獲利140點。短期內若美元/加元反彈至1.3120-1.3130阻力區域，我們將沽出美元/加元，下望1.2930，升穿1.3170止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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