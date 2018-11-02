國際財經

環球股市回暖，因中美貿易戰出現曙光，兩國元首通電話重點商討貿易問題，並確認正安排在二十國集團峰會(G20)期間會面，同時有傳美國總統特朗普已要求內閣起草美中貿易協議，投資氣氛高漲，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7173點，升59點或0.83%；德國DAX指數報11625點，漲157點或1.37%；法國CAC 40指數報5150點，漲64點或1.27%；意大利富時MIB指數報19452點，漲267點或1.39%。

道指期貨暫報25558點，升233點。

中美貿易緊張局勢有望緩和，外電引述消息人士透露，特朗普希望在本月底阿根廷舉行的G20上，與中國國家主席習近平達成貿易協議，他已要求美國要員開始起草潛在的條款。

此前，習近平應約與特朗普通電話。新華社引述習近平表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。中美雙方也有通過協調合作解決經貿難題的成功先例。

特朗普則表示，重視同習近平的良好關係，兩國元首經常直接溝通非常重要，要保持經常聯繫，期待與習近平在G20峰會期間再次會面，可以深入探討一些重大問題。

英國脫歐方面，英國《金融時報》引述消息人士稱，歐盟談判代表已經向英國提出折衷方案，解決北愛爾蘭與愛爾蘭邊境的脫歐談判關鍵問題。據悉，歐盟談判代表提出的方案，北愛爾蘭仍然與歐盟關稅聯盟保持最密切關係，包括享有同一的課稅品代碼與單一市場監管。同時，英國本土與歐盟保持本質上聯繫。

全球產量升勢困擾油市，油價延續昨日逾2%的跌勢。紐約原油期貨現時每桶報63.52美元，跌0.17美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報72.88美元，跌0.01美元或0.01%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布10月製造業PMI終值，市場預期分別為51.2、52.3及52.1，均與前值持平。美國亦會公布上月失業率及非農就業人口變動，料分別持平於3.7%，以及增加6.6萬人至20萬人；至於9月工廠訂單按月料升0.5%，前值為2.3%。