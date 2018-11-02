國際財經

世界黃金協會(WGC)報告顯示，第三季全球央行黃金儲備增長148噸，按年上升22%，是2015年以來最高的淨購買量。

報告又指，今年第三季全球黃金需求為964噸，按年僅增6噸。季內，強勁的央行購買量和消費需求增長，抵消了黃金ETF的大規模流出。

中國市場方面，第三季中國黃金市場仍呈積極走勢，消費者需求按年增長14%。貿易戰局勢升級，國內股票和債券市場紛紛受挫，季內金價再次下跌，投資者紛紛湧入黃金市場。同時，受益於七夕、中秋節，以及營銷策略創新，使金飾需求旺盛。