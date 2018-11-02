國際財經

美國中期選舉臨近，正當總統特朗普近日加強發炮，多番抨擊中美洲移民潮已成為國家安全威脅之際，因加息問題招致特朗普不滿的美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)，被爆出早與特朗普就移民問題意見相左。

外電引述一封鮑威爾在8月29日致函予內華達州民主黨參議員Catherine Cortez Masto的書信指出，由於移民人數約佔美國年均人口增長數量的一半，從長期來看，減少移民可能會限制美國的勞動力增長，從而令經濟增長放緩。

鮑威爾指出，從經濟增長的角度來看，移民數量減少將導致人口增長下滑，因此在其他條件相同的情況下，經濟增長將會放緩。但他稱，國家的移民政策，是由國會和政府所決定的。

今年1月，《華爾街日報》一篇專欄評論曾指出，來自移民家庭的明尼亞波尼斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)稱，移民對於美國經濟而言幾乎就是免費午餐。而鮑威爾上述的回應，正是當被問及是否支持這一番言論時所作出的回答。

外電認為，鮑威爾的態度突顯出美國政府經濟政策當中的一些矛盾，雖然財政措施或能刺激增長和投資，但貿易和移民政策可能不利於經濟。

特朗普稍早前揚言，將派多達1.5萬名士兵前往墨西哥邊境，規模相當於目前美軍駐阿富汗數目。此外，終結美國《憲法》中對在美出生人士有公民權的保障，也是特朗普反移民牌的重要元素，並矢言會抗爭至最高法院。

特朗普早前加大火力炮轟聯儲局主席鮑威爾的加息政策，表示「或者後悔」提名了鮑威爾做主席，質問為何其前任奧巴馬在位總統8年都享有超低息環境，到他上台時就不斷加息。至於是否考慮開除鮑威爾，特朗普只說「不知道」，態度較他之前明確否定來得猶豫。