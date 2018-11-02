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今日 06:37 國際財經

摩通CEO:意大利可觸發新一輪歐債危機

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德國《商報》(Handelsblatt)引述摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)稱，意大利預算問題引發債務成本上升，可能成為觸發新一輪歐債危機的因素。

意大利新政府早前公布的2019年預算，赤字升至國內生產總值的2.4%。消息令意大利債券孳息率急升。

戴蒙認為，意大利借貸成本上升，確實可能導致新一輪歐債危機，但他不確定可能性有多大。

問及如果意大利政局不穩，持有大量意大利債務的當地銀行業也可能出現不穩，他表示，如果主權國債務不穩，當地銀行業也不會好，雙方關係很密切。

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