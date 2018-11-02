國際財經

英國《泰晤士報》引述政府消息報道，英國首相文翠珊與歐盟達成暫時性協議，讓英國金融服務公司在英國脫歐後可繼續進入歐盟市場，加上英倫銀行行長卡尼暗示，若脫歐過程順利，加息步伐將提速，都支持英鎊急升2%。另一方面，美國總統特朗普與中國國家主席習近平通電話重點商談貿易問題，刺激美股在11月首個交易日延續升勢，道指收市上揚264點，標指連升第三個交易日，是6周以來最長的連升日數。

市場憧憬英歐就脫歐方案已有共識，英國脫歐大臣藍韜文預期，在11月21日與歐盟達成協議，指雙方就愛爾蘭邊界問題雖然仍有分歧，但終點在望。

英央行暗示提速加息

另外，英倫銀行昨天議息後公布維持息率在0.75厘不變，但卡尼在會議後透露，若前景有重大改變，貨幣政策委員會將作出回應，調整政策，被認為是暗示傾向進一步加息。消息帶動英鎊升幅擴大至2.09%，盤中高位見1.3034美元，為逾一周新高。英國脫歐前景變得樂觀，也帶動歐羅美市尾段升0.85%，報1.1408美元，突破1.4水平。美元偏軟，美滙指數報96.29，跌0.84%。

美元回落帶動金價創逾三個月高位，紐約期金升23.6美元或1.9%，收報每盎斯1238.60美元。

習特通電話談貿易

特朗普在Twitter表示，與習近平有良好對話，談及不同話題包括貿易與北韓。外界期待中美貿易關係或改善，道指曾升280點，收市升幅仍達264點或1.06%，報25380點；標普500指數亦漲1.06%，報2740點；納指上揚1.75%，報7434點，盤中最高見7435點，升幅達1.77%。全球最大化學品生產商陶氏杜邦的業績好過市場預期，股價收市抽高8%，為表現最強的道指成份股；英特爾攀升2.8%。蘋果收市後公布第四財季業績，股價高收1.5%。

歐股反覆，受累英鎊強勢下，英股跌0.19%。大部分亞洲股市造好，但日股受通訊股及松下大跌拖累，低收1.06%。

美國第三季非農業生產力增2.2%，較前一季增長3%有所放緩，期內勞工成本上升1.2%；上周首次申領失業救濟人數為21.4萬人，較預期的21.2萬為多，但相比前一周減少了2000人；美國10月ISM製造業指數跌至57.7，低過預期；9月建築開支無升跌。

路透周三引述消息稱，俄羅斯10月產油量創蘇聯1991年解體後新高，令油價跌勢持續。布蘭特期油每桶收報72.89美元，挫2.9%；紐約期油收報63.69美元，下滑2.5%，齊創4月以來新低。