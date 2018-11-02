國際財經

美國最多觀眾收看的電視台哥倫比亞廣播公司(CBS)母公司宣布，截至9月30日止第三季來自持續營運利潤升16.7%至4.88億美元；每股經調整盈利為1.24美元，總收入升3%至32.6億美元，分析員預期平均值分別是1.22美元與32.4億美元。

集團的財務報告顯示，廣告收益在期內上升14.2%至12.6億美元，成為推動業績上升的主因。不過，來自關連傳媒的收益倒退12%至10.1億美元。

CBS臨時行政總裁Joe Ianniello表示，一直有信心管理層的核心策略，可推動集團成為全球主要媒介。