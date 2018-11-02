國際財經

英鎊與歐羅滙價呈強，美元滙價相應下滑。

ICE美滙指數跌0.9%至96.274。

較早時，美國總統特朗普表示，與國家主席習近平通電話有良好的對話。消息對美滙影響不大。

英倫銀行維持息率不變，以及有報道指英國與歐盟可能在11月達成脫歐協議。消息導致英鎊兌美元升至7天高位的1.3015，前一天為1.2767，是4月18日以來最大單日升幅。

歐羅兌美元升至1.1408，前一天為1.1312。歐羅兌英鎊跌1.1%至0.8765英鎊兌1歐羅。