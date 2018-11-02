國際財經

美國蘋果公司公布截至9月30日止第四財季業績，期內售出4689萬部iPhone手機，較市場預期的4750萬部少。

數據公布後，蘋果市後股價受壓，較周四收市挫逾4%。周四收市上揚1.54%，報222.22美元。

不過，蘋果售出每部iPhone的平均價格達到793美元，較去年同期的618美元急增，亦比分析員預測的750.78美元高，顯示去年以來推動的漲價策略奏效。

第四財季iPad銷量970萬部，上年同期為1030萬部；Mac銷量530萬部，上年同期為540萬部。

另外，蘋果第四財季每股盈利2.91美元，高於市場預期的2.78美元。期內營業收入按年增長20%至629億美元，市場預期為614.4億美元；服務營收99.8億美元；大中華區營收114.1億美元，上年同期為98億美元。

蘋果預期，第一財季營收介乎890億至930億美元，市場預期927.4億美元。預期第一財季毛利率為38%至38.5%。運營開支為87億至88億美元。

蘋果行政總裁庫克接受路透訪問時表示，第一財季的預測主要是因應新興市場疲弱、滙兌損失與新產品前景不明朗因素而作出。

庫克披露，第一財季的收入預測已涵蓋最新公布的高端型號iPhone XS與XS Max手機，同時也包括可能出現滙兌損失20億美元。他又表示，不確定能否生產足夠數量的新款iPhone、Apple Watch、iPad與Mac電腦，以應付市場需求。