國際財經

路透報道，身處亞太、歐洲與北美州等地的一些谷歌僱員與外判商，在周四工作時段短暫罷工，抗議該公司的企業文化存在容忍性騷擾、族裔歧視與行政人員權力失控等情況。

在加州谷歌總部，數以百計僱員在當地時間上午約11時在庭園聚集。有員工舉起標語「Not OK Google」以示不滿。在紐約市，有人在谷歌辦事處外聚集，靜默10分鐘。部分人舉起「尊重女性」的告示牌。

谷歌行政總裁皮采(Sundar Pichai)發表聲明，表示僱員提出具建設性的構思，而該公司將作出回應，令到構思可變成實際行動。