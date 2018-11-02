國際財經

傳媒大亨梅鐸的長子、21世紀霍士執行主席拉克倫(Lachlan Murdoch)表示，對於回購出售予迪士尼的地區體育頻道持開放態度。

霍士在7月出售娛樂資產予迪士尼，套現710億美元。美國司法部要求迪士尼出售22個地區體育頻道，以紓緩壟斷指控。

拉克倫即將成為重組後的霍士行政總裁，他在紐約出席活動時指出，集團有興趣探討回購資產的可能。又指出，Verizon在18個月前查詢與霍士合併的可能，但他認為該間美國最大流動通訊集團與霍士不適宜合併。