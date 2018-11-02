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今日 00:21 國際財經

福特10月銷量跌3.9% 股價下滑

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美國第二大汽車集團福特公布，10月美國汽車銷量按年跌3.9%至19.2616萬輛。消息令到福特股價早段一度跌2.2%。

根據公告，銷售跌幅最大的是汽車類別，跌幅為17.1%，銷量為3.6337萬輛；卡車類別跌幅為4.9%，數量降至8.8725萬輛；SUV類升6.7%至6.7554萬輛。

各型號銷售方面，最暢銷的F型號小型卡車，銷量跌7.3%；Escape銷量跌11%；Explorer升12.5%；Fusion跌9.1%。平均交易金額為3.68萬美元，增加1400美元。

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