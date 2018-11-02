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美國就業市場表現強勁，足以遏止近日要求聯儲局放慢加息的聲音。

美國人力資源服務機構ADP Employer Services周三(31日)公布，受服務業強勁拉動，10月私人企業新增職位22.7萬個，為2月以來最高，並遠勝預期的18.9萬個。此外，勞工部指出，經季節性因素調整後第三季勞工成本指數(ECI)按年升2.8%，是2008年9月後最大，同期私人部門薪資更按年上漲3.1%，亦屬10年最好。

過去幾年，美國失業率逐步改善(9月份跌至1969年以來低位3.7%)，惟工資表現一直未能跟上，被視作本輪美國經濟復甦的「缺失」；正由於薪金升勢溫和，通脹壓力相對不明顯，致使部分聯儲局官員認為加息不宜操之過急。最新數據反映美國薪資猛漲，通脹有機會進一步升高，為聯儲局漸進加息的決定提供有力支持。

10月美股出現了兩次「黑色星期三」閃崩，愈來愈多市場人士開始歸咎於聯儲局上調利率速度太快，批評最大聲的美國總統特朗普，甚至形容聯儲局加息是經濟的「最大威脅」。

然而，就業市場興旺，通脹及加息預期隨之升溫，並帶動美國國債孳息上揚，其中對通脹敏感的10年期債息於10月高收，報3.144厘；兩年期債息也攀至2.869厘，創2007年12月以來收市(按月)新高。事實上，利率期貨走勢亦顯示，目前市場估計聯儲局於12月再加0.25厘的機會率達73.1%，較上周的不足七成有所上升。

投資者確實不應因為股市波動而低估聯儲局維持加息步伐的可能，聯儲局前主席耶倫近日表示，美國必須再加息多次，以保障經濟增長穩定在可持續水平，防止勞動力市場過熱。

附【圖】所見，儘管聯儲局自2015年底啟動貨幣政策正常化，迄今已合共加息8次，累積上調利率兩厘，但衡量美國市場資金情況的芝加哥聯儲銀行全國金融狀況指數(NFCI)續在1994年後的低位徘徊，意味現時流動性相當充足，金融市場依然處十分寬鬆的狀態。根據往績，NFCI仍在偏低水平時，美國加息很少會停下來，換句話說，NFCI一天未見大幅反彈，聯儲局仍有條件「收水」。

值得留意的是，加息預期升溫亦刺激美元滙價向上，美滙指數周三見97.2，為2017年6月27日後新高；若升勢持續，新興市場危機恐重燃，而人民幣力守「七算」的難度也將大大提升，並為港股增添壓力。

恒指11月開局造好，繼10月最後一個交易日急彈394點，昨一舉突破25000點關及10天線(25181點)，收報25416點，大漲436點(1.75%)；主板成交金額增至1189億元。

恒指目前繼續沿EJFQ TrendWatch下降通道運行，短期超賣反彈如能企穩20天線(25550點)，有望上試通道中軸約26000點位置。不過，港股反覆回落大方向未扭轉，投資者更應注意人民幣「保七」攻防戰。

信報投資研究部

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