國際財經

美國勞工部公布，截至10月27日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.4萬人，按周減少2000人，市場預期減至21.3萬人。

此外，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第191個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.375萬人，按周增加1750人。

另外，截至10月20日止當周，美國續領失業救濟人數163.1萬人，按周減少7000人，市場預期增至164萬人。